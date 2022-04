Mulher Melão faz novo ensaio em oficina e chama a atenção dos seguidores

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, deixou seus fãs delirando na tarde desta quarta-feira (27). A musa resolveu mostrar um trechinho de vídeo de seu novo ensaio.

“Amando meu cabelo curto mas morrendo de saudade desse cabelão”, escreveu na legenda da publicação. No vídeo, Mulher Melão aparece com uma camiseta branca e transparente, enquanto está em uma oficina mecânica exibindo toda a sua boa forma nas redes sociais.

“Linda com qualquer cabelo!”, escreveu um fã no campo de comentários. “Espetáculo essa mulher”, apontou outro. “Gente, só eu to louco pra ver esse ensaio?”, comentou um terceiro, colocando emojis de foguinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mulher Melão (@mulhermelao)

Após ganhar seu primeiro milhão, Mulher Melão dispara: “Eu mereço”

Durante entrevista cedida à revista Quem, Mulher Melão revelou que conseguiu conquistar, após muito esforço, conquistar o seu primeiro milhão e comentou um pouco mais sobre essa nova fase em sua vida.

“É uma paixão fazer fotos sensuais. Eu sou a número um do Brasil! Eu gosto de fazer personagens, mexer com o imaginário do público, principalmente do sexo masculino. É um talento, um dom mexer com a cabeça deles!”, disse Mulher Melão.

“Eu fiquei feliz demais. Tem que pensar no futuro e focar. Me dei um carro de presente de um ano de OnlyFans. Eu deixei ele quase 40 dias na concessionária, porque eu não podia dirigir”, afirmou.