Multimilionária, mini-influenciadora planeja se aposentar aos 15 anos

No Instagram, plataforma na qual é acompanhada por 115 mil seguidores, a jovem ostenta unhas de acrílico e peças de luxo, como blusas da Fendi e tênis da Golden Goose. Em entrevista, a mãe da pré-adolescente ainda revelou outros gostos extravagantes da filha. Segundo Roxy Jacenko, ela comprou um carro de 193 mil euros, o equivalente a R$ 1 milhão, somente para levar e buscar a herdeira na escola.

“É de extrema importância para mim que ela e seu irmão viajem com segurança nas estradas quando vão e voltam da escola. Então, comprei um carro para ela. Obviamente, Pixie não dirige. Dado o número de fatalidades em nossas estradas, a segurança dela é tão importante”, declarou Roxy ao portal de notícias News, da Austrália.

Ainda de acordo com a mãe, os produtos com a assinatura da garotinha esgotaram nas primeiras 48 horas, fazendo com que a empresa dela, inaugurada em 2021, lucrasse US$ 200 mil, aproximadamente R$ 960 mil, logo no primeiro mês.