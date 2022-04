Nego do Borel é flagrado aos beijos com sua até então rival; confira

Penápolis, 25 de abril, por Lucas Gervazio – No caderno de entretenimento do Diário Prime dessa segunda-feira, mais uma notícia sobre o cantor Nego do Borel. Dessa vez, o cantor foi flagrado aproveitando o carnaval junto com sua rival do programa A Fazenda.

Segundo o Portal IG, Liziane Gutierrez e Nego do Borel teriam ficado na Sapucaí. Para quem não lembra, Lizi e Nego tiveram algumas tretas após a edição deles da Fazenda. Entretanto, foram flagrados juntos, confira agora a matéria. Nego do Borel criticou duramente a aparência de sua ex companheira de reality Primordialmente no início do programa A Fazenda da Rede Record, Liziane Gutierrez foi alvo de críticas sobre sua aparência. A modelo teve problemas com procedimentos estéticos mal sucedidos. Dessa forma, Liziane chegou a precisar passar por cirurgia para remover produtos injetados em seu rosto em uma harmonização facial. Como resultado, Nego do Borel que participou da mesma edição que Liziane, não deixou passar batido sua opinião sobre a aparência da miss bumbum. Os dois acabaram se tornando rivais fora do confinamento após Lizi descobrir que Nego havia criticado sua aparência por conta dos procedimentos estéticos que fez no rosto. Na ocasião, ela soube que o funkeiro a comparou ao personagem Coringa e ficou revoltada. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LizianeTierrez (@liziane_gutierrez) A paz reina entre os ex participantes Desde o fim do programa (fim de 2021), todos acreditavam que ainda existia um certo distanciamento dos dois devido à má atitude do funkeiro. Entretanto, o carnaval desse ano (2022) mostrou que possivelmente a dupla já superou isso muito bem. Durante uma festa na Sapucaí, pessoas próximas flagraram Liziane Gutierrez e Nego do Borel trocando beijos. Entretanto, o momento passou muito rápido para conseguirem fotografar. Isso fez com que todos concluíssem que a briga entre os dois não existe mais. Além disso, ela estava na Ucrânia até a semana passada fazendo trabalho voluntário às vítimas da guerra contra a Rússia, mas veio ao Brasil para curtir os dias de carnaval. Em breve, Lizi deverá voltar ao país europeu, pois além de ajudar a população loca, parece que ela encontrou um affair por lá.