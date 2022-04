Neymar dá festa com elenco do PSG em comemoração a título do Francês

Se a torcida do PSG pouco comemorou o título do Campeonato Francês, o mesmo não pode se dizer sobre Neymar e o elenco do time de Paris.

O atacante brasileiro reuniu alguns companheiros para celebrar a conquista da competição neste final de semana. Uma parte do elenco do clube francês celebrou o título na casa de Neymar. O brasileiro Marquinhos, o francês Presnel Kimpembé, o português Danilo Pereira e o senegalês Gana Gueye foram uns dos jogadores que comemoraram com Neymar. O PSG conquistou o Campeonato Francês neste final de semana após empatar com o Lens. Antes mesmo do jogo ser encerrado, parte da torcida do time de Paris deixou o estádio, em protesto pela eliminação do clube na Champions League. Neymar chegou a responder ao ato, afirmando que ainda tem três anos de contrato e que os torcedores terão que aguentá-lo.