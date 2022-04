No AC, casal inova e aposta em ovo de Páscoa de açaí cremoso: “Juntamos o útil ao agradável”

Ovos de Páscoa somente de chocolate? Como diz o acreano: “foi-se o tempo!”. Dentre tantas variedades que o mercado das guloseimas disponibiliza neste período, os empreendedores locais buscam alternativas para se destacarem no mercado. Assim fizeram o casal Emilly Cristina e Matheus Ricardo Leal, proprietários da Açailânidia Gourmet, ao apresentarem o “Ovo de Páscoa de açaí” aos clientes.

A proposta, segundo eles, é de unir um item regional com as festividades da Páscoa que costuma ser, no ponto de vista comercial, um período rentável na venda destes itens comestíveis.

Ainda de acordo com eles, a Açailândia Gourmet tem pouco mais de um mês de funcionamento e já atrai olhares dos acreanos fissurados em açaí cremoso.

Com relação ao ovo de Páscoa em si, que é feito sob encomenda e que custa R$30, conta com a combinação do açaí, que vem dentro da casca do chocolate, além de cinco acompanhamentos da preferência do consumidor.

“Estávamos em busca de alguma novidade para a Páscoa e juntamos o útil ao agradável. É uma forma de continuar no nosso segmento por um preço justo e que cumpra o desejo dos clientes no momento”, comentou.

O casal destacou ainda que o produto acabou chamando atenção das pessoas para outros produtos que vendem, tais como a “marmita de açaí” e os açaís tradicionais, com preços variados.

As encomendas ainda podem ser feitas através do Instagram @acailandia.gourmet, bem como pelo WhatsApp (68) 99216-1949, e serem retiradas na rua Bandeirantes, nº 24, bairro Tancredo Neves. Também há a possibilidade de pedir para entrega. A Açailândia Gourmet fica aberta das 13h às 22h.