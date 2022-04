No AC, Sindicato dos Jornalistas discute sobre piso salarial e espaço físico em assembleia geral

Em assembleia geral realizada na última terça-feira (12) pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac), a categoria debateu sobre pautas que nortearão a categoria no ano de 2022. Dentre os pontos, destacam-se a questão do piso salarial.

Segundo o presidente do Sinjac, Luiz Cordeiro, pelo fato de faltar reajustes salariais há mais de seis anos para os jornalistas, ficou acordado uma nova proposta, a ser levada para os empresários de comunicação.

As decisões também se ampliaram para a realização de campeonato da imprensa, além da ampliação de representação do sindicato em alguns municípios do estado.

A outra novidade é com relação ao Prêmio Sinjac de Jornalismo. Na próxima assembleia, haverá a deliberação da comissão que vai trabalhar nos preparativos para o evento que acontecerá em dezembro.

A prioridade máxima da Sinjac, portanto, está relacionada com o espaço físico que, segundo Luiz Cordeiro, presidente do sindicato, será disponibilizado pela Prefeitura de Rio Branco.

“Durante a semana que vem, vou buscar junto a prefeitura a área que a prefeitura vai disponibilizar para o Sindicato”, falou.