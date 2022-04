Novo concurso Caixa depende da conclusão do processo de 2014

O que falta para a realização de um novo concurso Caixa, com vagas efetivas na ampla concorrência? Segundo a estatal, o principal entrave para uma próxima seleção é o edital de 2014, que segue válido.

Após rumores sobre a possibilidade de um novo edital, Folha Dirigida questionou a Caixa Econômica Federal (CEF). Segundo a estatal, não há, no momento, a previsão de um novo concurso para efetivos.

Ainda de acordo com a Caixa, um novo concurso só deverá ser realizado após a conclusão do processo de 2014. Vale lembrar que, em abril de 2021, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) deu um parecer que permite a publicação de um novo edital.

No entanto, o Tribunal também decidiu que, caso a Caixa realize o concurso, ela deverá dar prioridade aos concursados de 2014. Desta forma, a estatal opta pela conclusão do processo de 2014, antes da realização de uma nova seleção.

A decisão do TRT ocorreu em análise à Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público do Trabalho, que visa à convocação dos aprovados de 2014. No momento, a CEF aguarda o trânsito em julgado da ação.

Concurso Caixa 2021 ofereceu 1.100 vagas

Sem poder realizar uma seleção para a ampla concorrência, o concurso Caixa 2021 ofereceu 1.100 vagas para PcDs, sendo mil imediatas e 100 para o cadastro de reserva.

As oportunidades foram para os cargos de técnico bancário tradicional e da área de Tecnologia da Informação (TI). Neste último caso, foram oferecidas 100 vagas imediatas e dez para o cadastro de reserva, no polo do Distrito Federal.

As demais oportunidades foram distribuídas por todo país. Para concorrer, era preciso ter apenas o nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência.

Veja como foi o concurso Caixa 2021

Os candidatos do concurso da Caixa Econômica Federal foram avaliados em diversas etapas. As principais ocorreram em outubro de 2021.

No exame de múltipla escolha, foram cobradas 60 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 questões Específicos, com a seguinte distribuição:

Técnico bancário tradicional

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Noções de Probabilidade e Estatística (cinco questões, com valor de um ponto cada);

Conhecimentos de Informática (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Atendimento Bancário (15 questões, com valor de um ponto cada).

Técnico bancário de TI

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Tecnologia da Informação (30 questões, com valor de um ponto cada).

Para ser aprovado, era preciso obter 50% ou mais dos pontos, tanto no conjunto da prova quanto em cada conhecimento (Básico e Específico).

Foram considerados habilitados para a correção da redação somente os candidatos classificados, na objetiva, em uma posição até o triplo do somatório total do número de vagas e do cadastro reserva.