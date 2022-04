Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Iza e Sabrina Sato: confira aqui as parciais de qual a melhor rainha de bateria do carnaval 2022

Maravilhosas, as rainhas de bateria Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Iza e Sabrina Sato deram um show a parte no Carnaval 2022. E o que mais está surpreendendo são as parciais do GShow. Veja, em seguida, o que o portal É Mais MT apurou para nossos leitores sobre essas beldades.

Claro que, além de Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Iza e Sabrina Sato, outras também brilharam no Carnaval 2022 a frente da bateria de suas escolas de samba. São elas: “Giovana Angélica, Érica Januza, Raissa Oliveira, Evelyn Bastos, Lexa, Bianca Monteiro, Thay Magalhães e Rafaela Gomes”.