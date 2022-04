Pedro Scooby sobre convidar ex-BBBs para seu casamento

Pedro Scooby não perdeu tempo após sair do BBB22 e já marca presença na Marquês de Sapucaí, assim como ele tanto almejava. O surfista conversou com a coluna entre os desfiles da Imperatriz Leopoldinense e a Mangueira, e revelou que não pretende chamar todos os ex-participantes do programa deste ano.

Perguntado se a lista de convidados ia aumentar, pelas amizades que criou no programa, ele respondeu prontamente que "alguns" receberão os convites. Esta equipe ainda perguntou se não seriam todos os colegas de confinamento, e ele completou: "É… vamos ver!"