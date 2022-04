Pela série D do Campeonato Brasileiro, Rio Branco encara São Raimundo de Manaus neste domingo

O elenco do Rio Branco disputa, neste domingo (24), a segunda rodada da série D do Campeonato Brasileiro contra o São Raimundo, de Manaus (AM). A equipe do time adversário embarcou na última terça-feira (21) rumo ao Acre. A disputa acontece no Estádio Florestão, em Rio Branco.

A estreia do Estrelão no Campeonato Brasileiro aconteceu na última segunda-feira (18), contra o Trem, do Amapá, que empataram em 2 a 2, somando um ponto cada. Pelo Campeonato Acreano, o Rio Branco jogou contra o Galvez, na última quinta-feira (21), na Arena da Floresta. O confronto foi pela quinta e última rodada do segundo turno do estadual.