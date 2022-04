Pênis de ‘chibata’! Ex-BBB Luciano tem vídeo íntimo vazado

Esta coluna até tenta se abster de ficar olhando os ‘documentos’ mais íntimos dos famosos, mas não tem jeito. Todo mês chega nude de alguém em nossas mesas. Desta vez, mais um do ex-BBB Luciano Estevan, que recentemente criou uma conta na plataforma de conteúdo adulto, Onlyfans, e desde então vem sendo alvo de vazamento de suas imagens íntimas.

No vídeo que chegou às mãos desta colunista, o bailarino aparece andando completamente nu dentro de casa, usando apenas uma touca vermelha de cetim nos cabelos. Na sala de estar, ele cita as vantagens de morar sozinho.

“A vantagem de você ter sua própria casa é que você pode simplesmente andar como você veio na terra”, disse ele, momentos antes de começar a usar o pênis (excitado) como chibata, batendo o membro de um lado para o outro do próprio corpo.

A coluna, que preza pela tradicional família brasileira, traz o vídeo para você, caro leitor, poder acompanhar, porém, colocamos uma simbólica tarja para evitar expor a ‘mala’ do rapaz, cujo tamanho impressiona.

Recentemente, Luciano Estevan criou um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, onde costuma vender nudes e imagens picantes para seus assinantes. Para ter acesso, basta pagar a quantia mensal de US$ 13 (cerca de R$ 60).

No primeiro vídeo do ex-BBB que vazou da plataforma, ele aparece peladão em frente ao espelho, momentos antes de entrar no banho. Nestas imagens, no entanto, ele não fala nada, apenas se filma através do espelho.

“Meu nome é Luciano Estevan. Sou ator, modelo, digital influencer e Ex-Big Brother Brasil 22. Eu amo a liberdade”, é assim que Luciano se descreve em seu perfil no Onlyfans. “Quero usar meu Onlyfans como uma forma de compartilhar mais da minha vida profissional e pessoal, de outro ponto de vista. Mais importante ainda, quero compartilhar boas vibrações e promover uma mente aberta”, diz o ex-BBB em sua bio na plataforma.

Luciano Estevan foi o primeiro eliminado do BBB22. O bailarino marcou sua passagem pelo reality com seu desejo interminável de conquistar a fama no cenário artístico. Agora, pelo visto, ele está conseguindo, já que seus nudes que começaram a vazar têm feito sucesso entre os internautas que tiveram a oportunidade de ver.