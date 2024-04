UTI’s no Acre seguem com alta ocupação; em todo o estado há apenas 7 leitos disponíveis

Dados do Observatório em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), revelam que em todo o estado do Acre há apenas sete leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto estão com apenas 6 leitos disponíveis nesta segunda-feira (29).

De acordo com o painel de monitoramento, o estado conta com 75 leitos de UTI adulto, e no momento está com 68 deles ocupados. No Pronto-Socorro de Rio Branco, onde se concentram 27 leitos de UTI, todos estão ocupados.

Na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), dos 18 leitos de UTI existentes, 16 estão ocupados. Já no Hospital Santa Juliana, há 20 leitos, no entanto, apenas dois estão disponíveis.

Para atender toda a população do Vale do Juruá, a região conta com apenas 10 leitos de UTI adulto. Nesta segunda-feira, segundo o painel de monitoramento da Sesacre, há apenas três disponíveis.

Em conversa com o ContilNet, na última semana, o secretário de Saúde Pedro Pascoal afirmou que a maioria dos leitos de UTI estão ocupados com casos relacionados a politraumas (provocados por acidentes de trânsito, especialmente), infecções não relacionadas ao aparelho respiratório e síndromes respiratórias.

A secretária adjunta de Saúde, Ana Cristina, informou que o estado do Acre tem apresentado um crescimento no número de casos de síndromes respiratórias. “O que a gente tem observado realmente é o aumento dos casos nas últimas duas semanas e o que tem preocupado é que a faixa etária desse paciente mudou significativamente. Eu tenho pacientes entre 20 a 29”, explica.