Petecão diz que Mazinho ‘quer palco’ após ter sido acusado de retirar emendas de Sena

Procurado pela reportagem do ContilNet após ter sido acusado pelo prefeito Mazinho Serafim de retirar emendas destinadas ao município de Sena Madureira – no valor de quase R$ 700 mil -, o senador Sérgio Petecão (PSD) disse que o ex-emedebista “quer palanque”.

Mazinho fez a declaração em seu perfil nas redes sociais, afirmando que o recurso seria utilizado para a compra de trator e a recuperação de becos da cidade.

SAIBA MAIS: Mazinho diz que Petecão retirou duas emendas destinadas a Sena: “Prejudicou a população”

“O Mazinho quer palanque. Não vou discutir com ele. A prefeitura de Sena foi a que mais recebeu emendas no nosso mandato. A população sabe disso. Não vi o vídeo que ele [Mazinho] postou, mas deixou uma mensagem agressiva aqui no meu WhatsApp que vou responder com calma, depois”, afirmou.

Quando questionado se de fato retirou o recurso apontado por Serafim, Petecão disse que a questão tem a ver com as emendas especiais – que não precisam ser vinculadas a instrumentos prévios, como convênios ou contratos de repasses, mas são especificadas para uso em investimento ou em custeio.

“É uma questão das emendas especiais, que posso destinar livremente. Imaginei, no início, que chegassem a R$ 10 milhões, mas vi que são apenas R$ 3 milhões. Precisei repensar a distribuição e fiz conforme alguns critérios”, destacou.

“O primeiro é beneficiar as prefeituras do PSD, que estão alinhadas com o nosso projeto; depois, segui outros indicadores”, acrescentou.

Petecão finalizou a entrevista dizendo que está em paz.

“Não vou atrás de conversar sobre isso. A população de Sena conhece o meu mandato. Estou em paz e cumprindo o meu papel”, concluiu.