Prefeitura de Rio Branco inicia Ação de retorno às suas residências das famílias atingidas pela cheia do Rio Acre

Com o transbordamento do Rio Acre, ocorrido no final de março de 2022, a Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, em parceria com a Defesa Civil Municipal, tomou todas as Providencias de acolhimento, atendimento e apoio integral às famílias atingidas pelo alagamento no Município de Rio Branco.

As medidas que foram tomadas tiveram as seguintes ações: Triagem nos bairros atingidos, retiradas das famílias para casa de parentes, abrigos provisórios, acolhimento, alimentação, atendimentos de saúde, recreação, atividades culturais, atividades educacionais, limpeza das áreas atingidas, atendimentos com benefícios eventuais como colchões, kits de limpeza, cestas básicas, e outros.

Os abrigos provisórios foram organizados em escolas públicas gerenciados pela SASDH, que disponibilizou equipes técnicas com atendimentos qualificados com Assistente Social, Psicólogos, Agentes Educadores, entre outros profissionais qualificados.

O gerenciamento dos abrigos provisórios ficou sob a responsabilidade da Diretoria de Direitos Humanos da Prefeitura, vinculada a SASDH, que não mediu esforços em contribuir em todos os aspectos na garantia da valorização dos Direitos Humanos Fundamentais, de todas as pessoas que precisaram de atendimento.

O atendimento às famílias foi de forma integrada com parceria de outras Secretarias, cada uma tendo sua função conforme o Planejamento montado pelas equipes da Prefeitura e Coordenado pela COMDEC.

Com a vazante do Rio Acre e sem oferecer riscos de novo transbordamento, nesta quinta – feira dia 07 de abril de 2022, foi realizada ações de retorno das 25 famílias que estavam nos abrigos provisórios às suas residências. Vale ressaltar que entre as famílias atingidas haviam 11 famílias indígenas, que tiveram tratamento inclusivo, igualitário com igualdade e equidade, respeitando seus costumes cultura e tradições.

Para a Diretora de Direitos Humanos, Rila Freze, a garantia da dignidade da pessoa humana sem distinção de qualquer natureza, será sempre uma marca da gestão do Prefeito Tião Bocalom e da Secretária Marfisa Galvão.

Veja mais imagens: