Professor de física viaja ao Pantanal e fica diante de mãe e filhote de onça-pintada

O passeio ocorreu no Refúgio Ecológico Caiman, em Miranda (MS), e as onças capturadas pela lente de Thiago, no sábado (9), são a Ferinha e o filhote dela, que ainda não foi nomeado. “Quando dei o zoom no visor da câmera e vi que o olhar fixou no meu, mostrei para os colegas que estavam comigo e falei: ‘olha que mágico, ela me olhou, olha estes olhos’”, diz ele.

“Quando ela bocejou e fez a cara de brava banguela, com aquela boca ainda sem dentes, foi incrível”, narra o professor, que fotografa a natureza selvagem por hobby.

Thiago estava na companhia do fotógrafo e estudante de biologia João Pedro Salgado e também presenciou o momento em que uma onça-pintada caçou uma capivara. “A gente saiu bem cedo para aproveitar o safari e logo de cara, vimos a onça Gatuna predando a capivara. Pensei ‘nada mais poderá superar este momento’, mas me enganei”, cita.