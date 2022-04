Resultado do concurso dos bombeiros, preços de passagens aéreas, nomeação na Casa Civil e mais: a segunda-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta segunda-feira (18) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Bancada federal deve reunir com empresas aéreas por preço de passagens e caso vai parar no Procon

O deputado federal Alan Rick enviou um documento ao senador Sérgio Petecão solicitando uma reunião urgente da bancada federal acreanas, em Brasília, com as empresas GOL e Latam e o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas para tratar dos altos preços das passagens para o Acre.

Governo publica resultado final do concurso do Corpo de Bombeiros e marca data de testes físicos

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplag), publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (18) o resultado final do concurso público efetivo para o Corpo de Bombeiros Militar.

Em Diário desta segunda, Rômulo é nomeado chefe de departamento na Casa Civil

O Diário Oficial do Acre, edição desta segunda-feira (18), traz o ex-secretário da Casa Civil, Rômulo Grandidier, como chefe de departamento. A nova nomeação vem logo após uma nomeação, tornada sem efeito por Gladson, do cargo de diretor na última semana.

Quase 200 famílias que moram em ramal no AC podem perder terras e ficar desabrigadas

Cerca de 180 famílias que residem no Ramal do Cacau, localizado a pouco mais de 60 km do município do Bujari, na BR-364, podem ficar desabrigadas se a justiça manter a decisão de desapropriá-las.

Em um ano, Acre teve o 5º maior número de famílias envolvidas em conflitos por terra

Um levantamento feito pela Comissão Pastoral pela Terra (CPT), publicado nesta segunda-feira (18) no portal Metrópoles, mostra que o Acre está entre os cinco estados com maior número de famílias envolvidas em conflitos por terra em 2021.