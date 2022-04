Governo publica resultado final do concurso do Corpo de Bombeiros e marca data de testes físicos

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplag), publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (18) o resultado final do concurso público efetivo para o Corpo de Bombeiros Militar.

Na semana passada, o resultado parcial foi publicado e depois invalidado por erros da banca organizadora, sendo republicado em seguida.

A lista completa está disponível no Diário Oficial a partir da página 38.

Agora, os aprovados farão o exame psicotécnico na próxima quarta-feira (21) na hora e local indicado no respectivo cartão de convocação, munidos de documento original de identificação oficial com foto utilizado no ato da inscrição, 2 canetas esferográficas azuis e 2 lápis pretos nº 2.

Nas horas que antecedem ao exame psicotécnico, os candidatos deverão observar os seguintes cuidados:

a) dormir bem na noite anterior, sendo desejável pelo menos oito horas de sono;

b) alimentar-se adequadamente no café da manhã e/ou almoço, com

uma refeição leve e saudável;

c) evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

3.4. É de inteira responsabilidade do candidato o conhecimento das regras para a realização do Exame Psicotécnico.

3.5. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada, sendo automaticamente eliminados do concurso público os candidatos convocados que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado.

PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

A prova de aptidão física será realizada no próximo domingo (24). O candidato deverá

comparecer no dia, hora e local previamente designados no cartão de convocação, com trajes adequados, a saber:

a) calção de ginástica (ou malha, para o sexo feminino), tênis e camiseta sem desenhos ou inscrições; e

b) calção de banho (masculino – sunga ou equivalente), maiô (feminino), touca, toalha e chinelo de dedo para o evento.

4.3. Para submeter-se a Prova de Aptidão Física, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar no momento da identificação:

a) documento original de identificação oficial com foto utilizado no ato da inscrição;

b) atestado médico nominal ao candidato, emitido com, no máximo, 30 dias de antecedência da data do seu teste, devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente o número do registro do Conselho Regional de Medicina do mesmo, em que certifique especificamente estar o candidato Apto para realizar esforço físico.

4.4. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou apresentá-lo em desconformidade com o modelo constante no edital não poderá ser submetido aos testes, sendo, automaticamente, excluído do concurso.

4.5. É de inteira responsabilidade do candidato o conhecimento das regras para a realização da Prova de Aptidão Física.

4.6. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada, sendo automáticamente eliminados do concurso público os candidatos convocados que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.