Rezende oferece ajuda para personal que agrediu morador de rua

Em conversa com a coluna LeoDias, o influenciador Rezende afirmou que enviou uma mensagem para Eduardo Alves, personal que agrediu o morador de rua, Givaldo Alves, após vê-lo tendo relações sexuais com sua mulher. O influenciador contou que se sentiu tocado pela entrevista que o homem concedeu a esta coluna e se ofereceu para ajudar no que for preciso.

“Foi um contato porque eu fiquei simplesmente tocado e impressionado com a história. Principalmente com a entrevista que ele deu ao Leo. Fiquei impressionado porque vi que ele não estava conseguindo trabalhar. Deixei ali que se ele precisasse de alguma coisa eu estaria disposto a ajudar”, revelou à coluna.

Rezende também se mostrou incomodado com a forma como Givaldo Alves tem sido tratado por parte da sociedade: “Não fez absolutamente nada para virar um típico herói nacional. Recebendo convite até para ser deputado. Esse é um dos motivos de eu ter enviado mensagem para o personal. Eu não vi o mesmo apelo para ajudar o personal que eu vi para ajudar o Givaldo.”