Saiba por que Tiago Abravanel foi vetado da final do BBB22

O cantor, que pediu para sair do BBB22 ainda na sexta semana, está vetado da grande final do programa, que acontece na próxima terça-feira (26/4). Mas não foi somente a desistência de Abravanel que irritou a direção do reality show.

A saída por conta própria do confinamento foi entendida pela Globo como uma estratégia de marketing do artista, já que apenas duas semanas depois ele estreou como jurado do programa Queen Stars, apresentado por Pabllo Vittar e Luisa Sonza na HBO Max.