Scheila Carvalho e Sheila Mello “brigam” em gravação do ‘Caldeirão’

Vai ter duelo entre a loira e a morena do Tchan no ‘Caldeirão’. Pelas redes sociais, Scheila Carvalho e Sheila Mello divulgaram a participação no ‘Tem ou Não Tem’, atração do programa semanal. Em vídeos no Instagram, as duas compartilharam a ‘briga’ entre as duas.

"E tá rolando o duelo Carvalho e Mello! Quem será que leva essa parada no 'Caldeirão'? No ar dia 30/4", escreveu Scheila nas redes sociais. "Será que veio o embate? Jamais! Por aqui é sempre muito amor. Trocamos os "tapas" por selinho", brincou Sheila Mello. Nos comentários, os fãs se sentiram nostálgicos com a volta das duas no palco. "Oba! Que nostálgico ver vocês juntas", disse uma. "Quando vejo vocês eu já me remexo toda", comentou outra. "Dois ícones da minha época. Torço pelo empate", comentou outro internauta no vídeo de Scheila Carvalho.