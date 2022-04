Segunda fase de ‘Pantanal’ começa nesta terça; conheça os novos personagens

Começa hoje a segunda fase de ‘Pantanal’. A trama de Benedito Ruy Barbosa adaptada por Bruno Luperi avança 20 anos no tempo, chegando aos dias contemporâneos.

Além de trazer a história de Juma e Jove – agora já adultos – e da troca dos atores do elenco principal, a novela também apresenta novos personagens que chegam às regiões pantaneiras trazendo novos conflitos.

Mas quem são eles?

Tenório (Murilo Benício)

O fazendeiro chega ao Pantanal com sua família e um passado que prefere esconder. Machista e retrógrado, ele mantém uma segunda casa com outra mulher e filhos, maltrata a esposa e é um homem complexo, que enxerga a vida como um jogo de cartas marcadas.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira)

Esposa de Tenório, ela é uma mulher madura e solitária, que se fortalece na relação com a filha. Ela se submete às vontades do marido sem imaginar que seu casamento está em ruínas ou que o marido tem uma amante e outros filhos em São Paulo.

Guta (Julia Dalavia)

Filha de Tenório e Maria Bruaca, ela volta de São Paulo formada em Engenharia Civil. Livre, independente e à frente de seu tempo, ela descobriu o segredo do pai ao se apaixonar pelo irmão. Agora, seu objetivo é fugir da situação estranha em que a mentira do pai a colocou.

Alcides (Juliano Cazarré)

Capataz de Tenório, é um homem de bom coração que conquista os desejos de Maria Bruaca, mas apaixona-se por Guta, que o considera um homem tosco e machista – diferente de Jove, por quem ela se encanta.

Jove (Jesuíta Barbosa)

Inteligente e progressista, o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) vai para o Pantanal para conhecer o pai, e descobre que sua criação em uma metrópole o fez ser o exato oposto do peão e da região onde ele mesmo nasceu.

Juma Marruá (Alanis Guillen)

A filha de Gil e Maria cresceu sob os cuidados da mãe, em contato com a terra e aprendendo a se defender de outros homens e animais. Assim como Maria, incorpora Marruá na forma selvagem de viver, e se orgulha de ser só e não depender das outras pessoas para nada.

Levi (Leandro Lima)

Peão bruto, Levi vai trabalhar nas terras de José Leôncio, mesmo sem ter simpatia pelo patrão. Ambicioso e impulsivo, ele deseja chegar longe, e fará de tudo para conquistar seus objetivos.

Muda (Bella Campos)

Em busca de justiça pela morte do pai, que foi assassinado por Gil, Muda chega ao pantanal e acaba contando com a ajuda de Maria e Juma para permanecer viva. Apesar dos planos de vingança, ela começa a se transformar quando se aproxima de Juma e as duas passam a viver como irmãs.

Nayara (Victoria Rossetti)

Apaixonada por Jove, Nayara vê no filho de Madeleine (Karine Telles) uma chance de mudar de vida, mas se mostra uma pessoa superficial e vazia, que não desperta muito interesse no rapaz.

Tadeu (José Loreto)

O filho de José Leôncio e Filó (Dira Paes) foi criado na fazenda e se tornou um homem aos moldes do pai. Mesmo sendo filho de Zé, recebe o mesmo tratamento dos demais peões, e vive um conflito com a chegada de Jove.

Tibério (Guito)

Homem de confiança de José Leôncio, é capataz da fazenda e a palavra de ordem na ausência do patrão.

Trindade (Gabriel Sater)

Peão e violeiro, Trindade passa de fazenda em fazenda tocando sua música e trabalhando em troca de comida e abrigo. Quando vai parar nas terras de José Leôncio, ele permanece por ali graças a Tibério, e começa a chamar a atenção por suas premonições extremamente precisas.

Zaquieu (Silvero Pereira)

Mordomo da família Novaes no Rio de Janeiro, segue os passos de Mariana (Selma Egrei) e esconde as cicatrizes por trás de um jeito alto astral e irreverente. Logo ele se torna uma pessoa essencial dentro da casa da família Novaes, e desenvolve uma relação muito forte com a mãe de Madeleine (Karine Telles).