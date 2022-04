Sensitiva afirma que novo bebê de Virgínia e Zé Felipe é reencarnação de Leandro: ‘É um menino’

A famosa Lene Sensitiva fez uma grande revelação envolvendo a influenciadora digital Virgínia Fonseca, o cantor Zé Felipe e Leandro, irmão de Leonardo. Para quem não sabe, a jovem está esperando o segundo filho do casal, no entanto, eles ainda não sabem o sexo do bebê.

Nesta quinta-feira (14), a vidente participou do podcast Rap 77 e afirmou que os dois estão esperando um irmãozinho para Maria Alice. “Eles continuam juntos e ela tá grávida de um menino”, garantiu.Além disso, a sensitiva ainda contou que o filho de Virgínia e Zé Felipe é a reencarnação do cantor Leandro, ex-dupla do sertanejo Leonardo, que acabou morrendo por conta de um câncer raro.

Dessa forma, de acordo com Lene, o filho de Zé Felipe e Virgínia Fonseca será bastante apegado a Leonardo. “É um menino e eu repito: é a reencarnação do Leandro. Ele vai ter um apego tão grande com o Leonardo que você não tem noção”.

Vale ressaltar que, recentemente, o filho de Leonardo enalteceu sua esposa nas redes sociais. Porém, em determinado momento, ele acabou mandando uma indireta ao ex da mulher, Rezende. Em suma, o relacionamento dos dois youtubers terminou e um mês depois ela conheceu o herdeiro do cantor sertanejo. “Porque o mundo, ele não gira, ele capota meu amigo. Eu já vi muito homem nesse mundo falar assim: ‘Você nunca vai achar alguém melhor que eu’. E hoje ela está com um muito melhor que ele”, disparou.