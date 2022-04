Sérgio Malheiros sofre grave acidente, é socorrido às pressas e vai parar no hospital: “Internado”

Sérgio Malheiros passou por um momento difícil em sua vida particular e até mesmo ficou entre a vida e a morte após um acidente. Segundo o próprio ator conta, ao decorrer de uma participação no programa de auditório Faustão na Band, tudo aconteceu no início da carreira.

Em suma, Sérgio Malheiros relata sobre sua estreia na TV, na novela Da Cor do Pecado. “Comigo tudo aconteceu por acaso. Eu não tinha ninguém da família no ramo… O mais próximo era meu pai, que é caminhoneiro de cinema, então, de certa forma, ele estava no meio e minha mãe sempre teve muita vontade de trabalhar com isso”.

“Mas foi por acaso, eu era moleque, fiz um teste e passei”, continuou ele. Em seguida o ator contou que tomou um choque de 500 Volts em um píer, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. “Tem uma história também no meio disso tudo. Antes de fazer o meu primeiro teste, eu sofri um acidente”, disparou.

Eu tomei um choque que eu quase morri. Foi num píer, na Barra, um negócio horrível, um choque de 500 volts. Eu nasci de novo. Eu empre conto isso como se eu tivesse nascido de novo mesmo. Foi uma experiência doida. Eu fiquei internado durante dias e quase morri. Eu fiquei internado durante dias e quase morri mesmo”, esclarece Sérgio Malheiros, dando mais detalhes.

No entanto, essa situação acabou dando impulso a sua carreira na atuação. Isso porque o menino precisou simular tudo o que havia acontecido, na época. “Quando eu saí, alguns jornais foram fazer entrevistas comigo, daí eu tive que fazer uma simulação do cidente e acabei atuando pela primeira vez”, afirmou.

