Silvio Santos “devolveu” Trapalhões à Globo para ter Gugu, revela Dedé

Na época, Renato Aragão estava brigado com Dedé, Mussum e Zacarias, que criaram uma empresa paralela, chamada DeMuZa, para administrar a carreira sem a interferência do intérprete de Didi. O trio recebeu uma proposta para trabalhar no SBT.

“Silvio Santos chamou a gente. Já estávamos com as salas, tudo preparado. Mas aí o Silvio teve um problema de voz, de garganta, e a Globo tinha contratado Gugu Liberato”, relembrou Dedé no programa A Tarde É Nossa desta quinta-feira (7/4). Para impedir a estreia de Gugu na Globo, Silvio Santos viajou com seu pupilo até o Rio de Janeiro e negociou diretamente com Roberto Marinho, mas o dono da Globo pediu uma compensação: os três Trapalhões. “Silvio Santos foi lá falar com o doutor Roberto Marinho. O doutor falou o seguinte: ‘Eu libero o Gugu e você me dá os meninos de volta’. Pouca gente sabe disso”, declarou Dedé. Assista abaixo: