Simony se casa com bandido e escândalo é detonado: “Não sabia que ele era ladrão de banco”

Recentemente, Simony deu uma entrevista ao podcast Papagaio Falante e relembrou de seu casamento com o rapper Afro-X. A famosa o conheceu nos anos 2000, quando ele estava preso e cumpria pena por assalto à mão armada.

Afro-X e Simony têm dois filhos juntos: Ryan, de 20 anos, e Aysha, de 18. Na entrevista com Sérgio Mallandro e Luiz França, a cantora contou que o conheceu em um show dos Racionais MC’s, em São Paulo, e que, na época, não sabia que ele cumpria pena. “Quando eu o conheci, não sabia que ele era ladrão de banco. (…). Ele disse que estava preso. Eu falei: ‘ah, preso nada’. E não é que ele estava preso mesmo?. Comecei a me envolver e quando eu vi já estava lá dentro da cadeia”, falou ela, revelando que foi muito julgada na época. “Eu fui no linchamento do Brasil, a pessoa mais linchada que você pode imaginar. Eu na época, fui linchada… (…). Eu já estava grávida e queria desistir (do relacionamento). E pensei: o que vou fazer da minha vida agora? Fui muito julgada. Fui massacrada. (…) As pessoas me julgavam muito, grampearam o meu telefone e acharam até que eu era do crime organizado”, lembrou Simony.

Atualmente com 45 anos de idade, ela afirmou que não teria o mesmo comportamento nos dia atuais. “Me vendo hoje, eu não faria, e penso: ‘a Simony era muito louca’. (…) Foi uma história muito bonita, mas que me deu muitos problemas pessoais. Acho que eu fui muito corajosa, porque eu não precisava aparecer por conta disso. Foi um relacionamento que deu certo quando tinha que dar”, disse Simony.

Simony ainda lamentou o fato dos seus filhos e Afro-X serem julgados até os dias atuais:

“O que ele fez ou deixou de fazer, ele já cumpriu, já pagou. Eu não tenho nada com a vida que ele teve. (…). Ele hoje está casado e esteve lá em casa com a esposa dele… (…) Quero que as pessoas hoje olhem para os meus filhos e não os julguem, e nem me julguem, nem a ele, porque ele já pagou. Quem sou eu para julgar alguém? Acho que precisa existir um respeito. Ele é pai dos meus filhos. Meus filhos sabem a história do pai desde que são crianças, porque eu fiz questão de contar para que eles não fossem julgados na escola. Eu arrumei a cabecinha dos meus filhos para que eles conhecessem a história do pai, e eu segurei no peito. Ninguém segurou por mim”.