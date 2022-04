Solange Almeida sobre cigarro eletrônico: “Perdi a vontade de cantar”

“Eu perdi a vontade de cantar, já tinha determinado que não iria cantar mais. Cheguei a ter crises de pânico e falta de ar”, afirma, contando que tinha vergonha de assumir o caso publicamente.

Segundo a cantora, a dependência começou com uma brincadeira entre amigos em 2020. “Eu achava uma coisa bonita, tecnológica… Tudo é atrativo no cigarro: o odor, o sabor, as luzes e a fumaça. Estava na crista da onda”.

Solange diz que só parou de fumar após ouvir um pedido da filha de 15 anos. “Ela me disse: ‘mãe, você é tão inteligente. Por que está usando isso? Está acabando para a sua voz. Então, percebi que não queria isso para mim nem para meus filhos”, contou.