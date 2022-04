Solidão universitária: estudante de medicina no Acre fala sobre sintomas de depressão a site nacional

Uma pesquisa do Health Science Center revelou que, dentro do ambiente universitário, estudantes são 6 vezes mais propensos a desenvolver ansiedade e depressão. Estar solitário pode contribuir para que alguém seja afetado por tais condições.

O tema foi alvo de publicação no site do médico Jairo Bauer, na coluna do estudante de medicina Anderson José. Junto à publicação, o depoimento de B.L.P, estudante de medicina da Universidade Federal do Acre e que mora em Rio Branco, capital do estado, há alguns anos.

“Não existe abertura quando sequer cruzam o olhar com o teu em uma tentativa de apagar que você existe e está naquele ambiente. Na verdade, essas pessoas estão tão acostumadas a ‘silenciar’ outras em redes sociais que incorporam isso na vida real. Não estou ofendendo ninguém dizendo isto, mas apenas verbalizando o que, de fato, ocorre e muitas vezes machuca.”

Ele veio de uma outra cidade do sudeste do país em busca de seu maior sonho: ser médico. Tímido, o estudante relata que tem uma certa dificuldade em se relacionar e passa a maior parte do tempo sozinho.

CLIQUE AQUI E LEIA O CONTAÚDO COMPLETO