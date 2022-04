Stress, falta de sono, ansiedade e depressão? Clínica Corpus traz métodos com promoções incríveis; confira

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

ELANCE MATRIMONIAL

Lindo o casamento de Zenilde Viana de Carvalho e Guilherme Gonçalves de Carvalho que aconteceu na sexta – feira (15) em sua residência na Morada do Sol após 36 anos de união com a presença de familiares e amigos. A coluna deseja a toda família mais felicidades!

NIVER RAFAEL

Badaladíssimo o aniversário do Fashion Hair Rafael Rodrigues Vieira na cidade de Cruzeiro do Sul no sábado (16) . Com o tema: Uma noite black Rafael recebeu os amigos e familiares no Espaço Acém Cameli para comemorar a chegada dos seus 40 anos! Tudo estava lindo com decoração da Dila Décor e o menu bastante refinado do Buffet Paprika.

GLAMOUR

No glamour dessa semana a publicitaria, Maykeline Maia e o namorado Daniel Eskenazi que estão aproveitando as lindas paisagens do Peru. Na foto o casal no belo Restaurante Limbus no Mirador de San Bras em Cusco.

CARNAVAL FORA DE ÉPOCA

Quem prestigiou o carnaval fora de época em Recife nos dias 16 a 17 deste mês foi o casal Giordano Jordão e Álifa Magalhães que aproveitaram os shows do Wesley Safadão, Jorge e Matheus, Zé Felipe, Menos é Mais, Matheus Fernandes dentre outros!

SEMANA DE MODA MODERNA

Ontem 19 de abril, a marca acreana autoral Made In Acre estreou na Semana de Moda Moderna em São Paulo, principal metrópole do país, para representar o estado na Mostra #ModadoNovoMundo, evento vanguardista concebido em homenagem à Semana de Arte Moderna de 1922. As 30 marcas convidadas apresentarão ao Brasil e ao mundo a legítima cena da moda brasileira, representando o vanguardismo do movimento antropofágico proposto pelos artistas modernistas há 100 anos.

CLÍNICA CORPUS Dr. ANA CAROLINA ALMEIDA

Olha essa dica para você que anda estressado, falta de sono, com ansiedade e depressão. Essa semana na clínica Corpus você pode fazer um procedimento maravilhoso com as sessões de SPADETOX + CONE CHINÊS num valor promocional de R$ 120,00 os dois procedimentos e que ajuda a equilibrar os pontos de chakra, além de desintoxicar o organismo.

Agende seu horário: 68 99927-1511

HALYNE LESSA

O trabalho da micropigmentadora Halyne Lessa é excelente, deixa mulheres e homens mais lindo, mas além disso Halyne tem um lindo projeto que atende mulheres de baixa renda que passam por tratamento contra o câncer refazendo suas sobrancelhas.

Ficou interessada? Só entrar em contato 99987-3481

PLANO B

Hoje véspera de feriado tem transmissão ao vivo do jogo do Flamengo X Palmeiras com muito samba do grupo Juventude do Samba e Samba Groover e balde de cerveja Antartica com seis unidades por apenas R$ 65,00 até as 20h e com entrada gratuita.

Amanhã quinta-feira (21) acontece a Quinta do Pecuarista com muito sertanejo comandado por Luy Matheus e Banda e Gabriel Nunes e Banda com entrada gratuita.

O Plano B fica localizado na rua do Aviário 1157 – Bosque, anexo ao Vintage Pub

CIRCUITO COUNTRY EPITACIOLÂNDIA

De 28 de abril a 01 de maio acontece em Epitaciolândia o X Circuito Country 2022 com atrações locais e nacionais, confira a programação.

TARDEZINHA BBQ

Hoje véspera de feriado o Tardezinha BBQ recebe Phelipe Soares direto de Porto Velho e os cantores locais, Hangell Borges, Marcos Nery, Vini Rodrigues e o Dj Richard Bader.

VEM AI…

Vem ai um novo espaço de beleza com um novo conceito. AGUARDEM!!!