Vilões da inflação: veja os 50 itens que mais subiram de preço

A inflação subiu 1,62% no mês de março, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (8). Esta é a maior alta para um mês de março desde 1994, antes do Plano Real.

No acumulado dos últimos 12 meses, a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 11,30%. Nos últimos 12 meses, o produto que teve maior aumento de preço foi a cenoura, com 166,17%, seguida do tomate, com 94,55%, e do pimentão, com 80,44%.

Na lista dos 50 itens que mais pesaram na inflação, aparecem o óleo diesel (46,47%), o gás de botijão (29,56%) e a gasolina (27,48%). No mês de março, os itens reajustados pela Petrobras foram responsáveis por mais de um terço da alta do índice.