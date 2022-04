VINCI Airports apresenta nova logo do Aeroporto de Cruzeiro do Sul; veja detalhes na coluna da Léia

NIVER DA ROSE

Ladeada de amigos a arquiteta Rose Moretto comemoro nova idade com festinha surpresa no Bar e espetaria Tardezinha. Felicidade!

VISITINHA

Linda a foto do entardecer de Floripa com destaque para esses lindos Thiago e Socorro Rodrigues.

1 ANINHO

A Victória fez um aninho e os pais Fernando e Sandra Garcia comemoraram com todo amor e carinho o primeiro aninho de vida dessa princesa. Na foto a aniversariante, o irmão Heitor e os papais coruja.

TURISTANDO

Visitando as paisagens de Cuzco Maykeline ao lado do amado com dicas especiais da Higino Tur e muitos cartões postais das belezas naturais dessa cidade encantadora e agora com fronteiras abertas para o turismo.

AMAZONAS

Registro da querida Jackie Pinheiro nas Paisagem do Seringal Novo Encanto- Amazonas.

BODAS DA GORETE

71 anos da professora Gorete Areal ao lado dos filhos Marcos, Luciana, Monalisa e Márcio na ASEL e amigos. O que não faltou foram os carinhos, e boas energias do convidados e alegria irradiante da aniversariante.

LOOK

Destaque especial para essa querida, Adriane Queiroz, arrasando com seu look pra la de ousado e só para quem pode. Residindo em Feira de Santana – BA e atuando na área da medicina salvando vidas e tirando o folego. Linda demais essa doutora!

FORMATURA

Registrando também a alegria da amiga Nilma Tavares cheia de orgulho na formatura do terceirão do filho Túlio Ohara, que depois do colar grau se despediu da terrinha e agora respira os ares da grande São Paulo e desfruta do seu tempo nos cursinhos pré-vestibulares de medicina. Estamos na torcida.

VINCI Airports apresenta nova logomarca do Aeroporto de Cruzeiro do Sul, com o objetivo de divulgar as raízes culturais e turísticas da região.

Por meio de uma análise da cultura local, a marca busca destacar Cruzeiro do Sul em meio à rica diversidade do Brasil. A VINCI Airports usará o logotipo para promover os destinos locais e trazer crescimento para o aeroporto e para a economia. Sendo a principal operadora privada de aeroportos do mundo, ela assume a gestão dos aeroportos de Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco, Tabatinga, Tefé e Cruzeiro do Sul no início de 2022, com o objetivo de promover o crescimento de tráfego de forma duradoura para cada ativo, estimular as economias locais e incentivar as raízes e identidades culturais. A operadora acaba de criar as logomarcas para os 7 aeroportos, resultado de uma análise dos dados demográficos, sociais dos estados e dos símbolos culturais locais.