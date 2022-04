Will e Jada Smith enfrentam crise no casamento após polêmica no Oscar

Ao que tudo indica, Will e Jada Smith enfrentam problemas no casamento após o tapa que o ator deu no rosto de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022. De acordo com o portal The Mirror, os dois podem ter “um dos divórcios mais feios da história do showbiz”.

Uma fonte informou à revista Heat Magazine que, “desde o escândalo do Oscar, as tensões entre eles [Will e Jada] são palpáveis”. “Se eles se separassem, Will tem uma fortuna de US$ 350 milhões [mais de R$ 1,6 bilhão] que Jada teria direito à metade sob a lei californiana. Pode ser um dos divórcios mais feios da história do showbiz e se arrastar por mais tempo do que o de Angelina Jolie e Brad Pitt”, afirmou a fonte. Entenda a polêmica Durante a cerimônia do Oscar 2022, Chris Rock disse que esperava ver Jade em GI Jane 2, fazendo referência ao fato de que Demi Moore raspou o cabelo para o papel. Acontece que a esposa de Smith tem alopecia, doença que faz com que os cabelo caiam. Após perceber o incomodo da esposa, Will subiu ao palco e deu um tapa no rosto de Rock. A Academia do Oscar decidiu bani-lo das cerimônias por 10 anos.