William Bonner “paga boletos” de contatos do WhatsApp e diverte fãs

Isso porque o apresentador enviou para uma pessoa aleatória de sua agenda, que não foi deixado claro na publicação, de que havia pago uma conta. “Boleto quitado”, enviou Bonner. A pessoa do “outro lado da linha” ficou sem entender do que se tratava. “Esse boleto pago é referente ao que Sr. William”. O apresentador, então, se mostrou surpreso com a resposta. “Que boleto?”.

Quando tento abrir uma conversa no WhatsApp e o app abre a conversa abaixo, sem eu perceber. Tô mandando mensagens para as pessoas erradas há uma semana", esclareceu o apresentador. Nos comentários da publicação, os seguidores de William Bonner brincaram com a situação. "Quita os meus também, tio", escreveu uma fã. "O meu só aparece mensagem de boleto vencido", brincou outro. Hahahahaha Normal, acontece para todos!! Uma vantagem é que o boleto está quitado!", debochou outra. Outras pessoas ainda foram além e riram de outra situação que mandar mensagem para o número errado por trazer. "Acontece, o pior é quando estamos falando mal da pessoa e enviamos para ela mesmo", riu uma quarta seguidora. Na legenda do print, Bonner explicou o que aconteceu naquela conversa.