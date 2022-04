Zeca Pagodinho cogita deixar o Brasil se país “continuar como está”

Zeca Pagodinho disse, na madrugada deste domingo (24/4), que os brasileiros precisam agir para o país mudar. No intervalo de um show no Camarote Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, o cantor ainda revelou que pretende deixar o Brasil se a realidade da nação não melhorar.

“Eu não quero ir embora daqui, mas do jeito que está, eu penso em ir embora”, declarou o artista, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo. Sobre as manifestações de foliões na Sapucaí, no Rio de Janeiro — que pediam “fora, Bolsonaro” e xingavam o ex-presidente Lula (PT) —, o sambista disse que cada um deve escolher como usar o Carnaval. “Eu uso o Carnaval para brincar, cantar, beber. Cada um tem um jeito de curtir”, ponderou. Vale lembrar que, em março deste ano, Zeca se reuniu com Lula e um grupo de artistas na capital carioca. Na ocasião, foram entoados gritos de “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”. Recentemente, ele afirmou que só se encontra com o petista em época de eleição. Disse, ainda, que os dois gostam de tomar cerveja juntos.