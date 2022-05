10 banheiros e 5 suítes: Luan Santana põe mansão à venda por R$ 42 mi

De acordo com informações da imobiliária, a mansão também conta com um sistema de som ambiente principal que compreende a área social interna (living, jantar, lareira e home theater). Todos os aparelhos de ar condicionado partem de uma tecnologia de ponta.

Para se ter ideia, existe uma área técnica para acomodação e centralização das unidades condensadoras, sistema de aspiração central, rede wi-fi em todos os ambientes, aquecimento solar com dois reservatórios somando 1.900 litros, um poço artesiano com vazão de 5000 l/hora. Quer mais?

As portas de correr das suítes superiores com acesso à varanda possuem persianas motorizadas. Todas as portas internas são em madeira laqueada na cor branca. Há projeto luminotécnico em todos os ambientes permitindo variação de cenas. Impressionante, não?