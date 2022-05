“A ExpoAcre não terá cor ou ideologia partidária”, diz Gladson em lançamento da programação da feira

“A ExpoAcre não terá cor ou ideologia partidária”. A frase foi dita pelo governador Gladson Cameli, nesta segunda-feira (9), durante o evento de lançamento da programação oficial da ExpoAcre 2022, no Parque de Exposições Wildy Viana.

“Faremos a maior feira dos últimos anos, juntos, com o apoio de todos vocês. O Governo não funciona sozinho, mas com a participação de todos que querem o melhor para a população. Essa edição não terá cor ou ideologia partidária e será do povo”, afirmou o chefe do executivo.

Gladson exaltou o trabalho desempenhado pela iniciativa privada na organização do evento e nos investimentos aplicados durante a feira.

“Agradeço aqui os empresários que estão investindo nessa feira, expondo seus negócios e ajudando a aquecer a economia. A ExpoAcre não é apenas uma evento que traz bem estar, mas promove emprego e renda”, finalizou.