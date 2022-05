Governo lança programação oficial da ExpoAcre 2022 em coletiva à imprensa; confira

Foi lançada nesta segunda-feira (9), em coletiva de imprensa concedida com a participação do governador Gladson Cameli, a programação oficial da 47ª edição da Feira de Exposição Agropecuária do Acre (ExpoAcre).

O evento ocorreu no Parque de Exposições Wildy Viana, onde também será realizada a feira entre os dias 30 de julho e 7 de agosto. A identidade visual da feira também foi apresentada aos jornalistas e demais presentes.

A programação conta com uma lista recheada de atividades, incluindo a cavalgada, prova de laço, shows nacionais e exposições em stands.

Confira a programação completa: