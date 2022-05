Ação integrada das forças de segurança recuperam três veículos em Plácido de Castro

Na noite desta segunda-feira (30) uma ação integrada entre as Polícias Civil e Militar em Plácido de Castro logrou êxito na recuperação de duas caminhonetes e uma motocicleta que haviam sido subtraídas na madrugada de hoje de uma propriedade rural.

Ao tomar conhecimento dos fatos, por volta das 03h desta segunda-feira, de um roubo que havia acontecido na Rodovia AC 475, sentido Acrelândia, na ocasião foram roubados uma caminhonete mitsubishi L200 triton de cor vermelha, uma caminhonete Fiat Strada de cor prata e uma motocicleta Yamaha XTZ150 Crosser de cor preta, dentre outros pertences como, um fogão, uma televisão de 55 polegadas e uma quantia de dinheiro espécie de, aproximadamente, R$1000.

Diante das informações as Polícias Civil e Militar, iniciaram as buscas na cidade e na zona rural tendo êxito em recuperar os três veículos por volta das 20h. Os veículos foram abandonados no Ramal Mendes Carlos quando os bandidos se deram conta da presença das forças de segurança.

O bando entrou em uma área de floresta e não foi possível efetuar as prisões. De acordo com o delegado Danilo César, as investigações vão continuar no sentido de identificar os autores do delito e representar por suas prisões.

Os veículos passarão por perícia e em seguida restituídos aos proprietários.