Acre não registra mortes e nem casos de infecção por coronavírus neste domingo

De acordo com Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), o estado não registrou novos casos de infecção por coronavírus neste domingo (15). O número de infectados é de 124.970 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 327.133 notificações de contaminação pela doença, sendo que 202.158 casos foram descartados e 5 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 122.929 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 3 seguiam internadas até o fechamento do boletim.

Nenhum óbito foi notificado nas últimas 24 horas, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 permaneça 2.002 em todo o estado.