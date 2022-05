Amber Heard perdeu R$ 240 milhões com batalha judicial contra Johnny Depp

A atriz Amber Heard perdeu cerca de US$ 50 milhões (cerca de R$ 240 milhões) em trabalhos dispensados devido ao processo de difamação movido pelo ex-marido Johnny Depp.

“Seu trabalho parou“, disse a consultora da indústria do entretenimento Kathryn Arnold, aos jurados em um tribunal de Virgínia, nos Estados Unidos. Ela ainda acrescentou que, em vez de ter poder de negociação para o próximo “Aquaman 2”, Heard estava implorando para não ser cortada do filme.

Arnold comparou a trajetória de Heard a outras celebridades como Gal Gadot, Ana De Armas e Zendaya, dizendo que sua carreira teria crescido se não fosse por sua batalha pública com Depp.

Um dos atores mais famosos dos EUA, Jonhy Depp processa Heard por difamação, pedindo US$ 50 milhões (cerca de R$ 240 milhões) por causa de um artigo escrito por ela no jornal “The Washington Post”, no qual ela afirmava ser vítima de abuso doméstico. Ela o processou de volta, pedindo o dobro deste valor, e o julgamento está previsto para terminar nesta sexta-feira (27).

Fãs estão tomando partido da situação e cada vez mais divididos conforme o andamento do casa. O julgamento é transmistido pelo Youtube.