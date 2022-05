Ana Furtado descobre doença, Globo baixa ordem e esposa de Boninho é retirada às pressas; entenda

Ana Furtado acabou deixando todo mundo surpreso. Nesta quinta-feira (05) a tarde, aconteceu a gravação do Domingão com Huck mais uma vez na Globo. Essa semana foi a vez do grupo das mulheres se apresentar no Dança dos Famosos, porém a atração não contou com a apresentadora, que pegou todos de surpresa.

Em resumo, a esposa de Boninho testou positivo para a Covid-19 e foi proibida de ir até o canal, por causa dos protocolos contra a doença. Vale lembrar que Ana Furtado tomou duas doses obrigatórias da vacina, mas ela acabou contraindo o vírus depois de ensaiar muito a semana inteira.

Sendo assim, Ana Furtado irá diretamente para a repescagem do reality. Isso porque não pode ser julgada e receber as notas. Fábia Oliveira, colunista do site Em Off, foi quem informou.

Após a apresentadora desfalcar o Dança, Vitória Strada, Jéssica Ellen e Jojo Toddynho se classificaram como finalistas da competição. Gkay e Zezé Polessa irão para repescagem também.