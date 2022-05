Ana Maria Braga fica doente e não apresenta o Mais Você; saiba mais

Quem acordou cedo nesta quinta-feira (26/5) para assistir Ana Maria Braga no Mais Você estranhou a abertura feita por Fabrício Battaglini. O repórter do programa matinal avisou que a apresentadora não estaria presente na atração por ter ficado doente. Porém, para não assustar os expectadores, ele avisou que não é nada grave, mas apenas uma gripe.

O jornalista explicou que Namaria fez testes contra a Covid-19 ao longo da semana. “Ana está bem, está um pouco gripada e preferiu ficar em casa de repouso para se recuperar. Como é protocolo na TV Globo, ela fez dois testes de Covid e os dois deram negativo”, pontuou.

Entretanto, a apresentadora já havia deixado programas gravados, que garantiram a normalidade dos quadros do Mais Você. Fabrício e Talitha Morete ficarão no comando do matinal enquanto Ana Maria Braga estiver de repouso.

“Amanhã, o programa será apresentado pela Ana porque ela já deixou gravado, mas, hoje, será um programa especial comigo e a Talitha. A gente está aqui mandando todas as energias positivas para a Ana ficar 100% logo”, finalizou.