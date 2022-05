André Marques anuncia saída da Globo após 27 anos e faz desabafo

Depois de alguns anos, o artista passou por muitas experiências na emissora, apresentando realities shows e programas da casa. Em sua conta no Instagram, ele fez uma publicação para contar aos fãs que está de saída. Essa despedida faz parte do projeto de mudança nos contratos da empresa.

No seu relato, o famoso lembrou de passagens pelo Vídeo Show, Superstar, Mais Você, The Voice Brasil, The Voice +, The Voice Kids, No Limite e o É de Casa.

Ele seguirá no comando do semanal até o começo de julho, quando novos apresentadores ficarão à frente do formato.

“Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha VIDA! (VIVI) Uma linda relação com a Globo. Sou só Gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor… Conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel! Rsrs”, declarou André Marques.

André Marques afirma que as portas continuam abertas na Globo

“Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes – ou não -, namorar, casar novamente, amizade colorida.. ou não… rs Uma relação ABERTA rsrsrs… Mas o fato é que o meu amor, respeito e nossa história Juntos, Ninguém vai apagar! As portas continuam abertas, para ambos os lados”, pontuou o apresentador.

“A partir de Agosto, sigo com meu sonho antigo. Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática. Serei meu próprio chefe! A todos que me acompanham e torcem por mim, meu muito obrigado! Conto com vocês!

Vocês sabem das minhas paixões… gastronomia, música e DOGS!!”, contou o artista.

André Marques concluiu avisando que vai cozinhar pelo Brasil e pelo mundo, mas prometeu levar o público com ele depois de tirar férias. Confira a publicação: