Anitta abre o jogo e revela ameaças por causa das críticas a Bolsonaro

Em seguida, a Poderosa apontou: “As pessoas fingem que se importam apenas para garantir que permaneçam no poder, para garantir que seus egos sejam alimentados. É triste, porque as pessoas acreditam neles [políticos]”.

“Se eu precisar brigar com o presidente, eu vou brigar. Se eu precisar brigar com o ministro, eu vou brigar, como já fiz… Me preocupo em proteger o meio ambiente, os povos indígenas e a sociedade. Minha família fala assim: ‘Você tem que desacelerar’. E eu fico tipo: ‘Não! Os indígenas estão morrendo. A floresta está sendo morta. Precisamos fazer algo. Eu tenho a voz!’“, ressaltou.

Anitta fala sobre vida pessoal

Enquanto expõe a opinião para muitos assuntos, a artista revelou que prefere deixar algumas coisas em off, como por exemplo, sua postura diferente fora dos palcos.

“Sou muito reservada, então não deixo ninguém saber disso –é meio que um segredo. Mas, na verdade, sou o oposto dessa pessoa poderosa e invencível que vendo como artista”, confessou.

“Sempre que sofri algum dano na adolescência, criei esse personagem dentro de mim com o qual ninguém jamais poderia brincar. Ela era dura, mas eu era muito insegura. É parte de mim, esse lado que é muito confiante –e eu gosto disso. Mas tem esse outro lado que é o oposto, e isso ajuda na minha carreira porque assim eu não esqueço de onde eu venho”, declarou.

A dona do hit Girl From Rio ainda contou como deseja sua vida daqui alguns anos. “Quero ter uma família grande, morar no meio do nada, ser agricultora. Apenas plantando minha própria comida na minha fazenda vegana com crianças”, revelou.