Antes da estreia, ‘Power Couple’ já mostra mais entretenimento do que BBB22

A nova temporada do ‘Power Couple Brasil’, que estreia na noite desta segunda-feira (2), já vem dando o que falar antes mesmo de ir ao ar, pois está causando mais rebuliço do que o último ‘Big Brother Brasil’.

Isso porque, enquanto o BBB 22 começou de forma amena e com brothers querendo um “programa do amor”, a Record TV já está preparando a Mansão Power para receber os 13 casais, que prometem colocar o local de ‘cabeça para baixo’.

E quem acompanha o diretor Rodrigo Carelli, nas redes sociais já notou o primeiro barraco do game. Em um vídeo publicado no Twitter dele, já deu para ver os participantes Brenda Paixão e Cartolouco aos berros, enquanto os outros participantes observavam.

NOVIDADES

Essa temporada vem carregada de novidades, como a cabine de descompressão, exclusiva no Play Plus, o streaming da Record Tv. Ela será apresentada por Lidi Lisboa e Lucas Rangel, que também apresentarão a live do casal eliminado, nas redes sociais.

A atriz ainda ficará à frente do “Vai dar Lidi”, um quadro de humor no programa. Será uma imitação do quadro “O Brasil tá vendo”. Só quando estrear, saberemos.

CASAIS POWER

Os casais participantes serão Erika Dias e Dinei, Karoline Menezes e Mussunzinho, Andreia Andrade e Nahim, Anne Duarte e Pe Lanza, Gabi Augusto e Cartolouco, Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Eliza e Hadballa.

A temporada conta ainda com a participação de Luana Andrade e João Hadad, Michele Passa e Bruno Passa, Ivy Moraes e Fernando Borges, Daiana Araújo e Rodrigo Mila, Baronesa e Rogerio e Brenda Paixão e Matheus Sampaio.

E quem parece estar bastante animado com os barracos que já estão acontecendo no confinamento, é o diretor do “Power Couple“. Carelli já declarou ter boas expectativas em relação a nova edição. “ A temporada promete”, escreveu em um post publicado em seu twitter.

Uma coisa é certa! Power Couple Brasil já vem dando mais engajamento que o BBB, resta saber se o faturamento também será assim, bem engajado, né? E aí, conta pra gente nos comentários quem é o seu casal power favorito.