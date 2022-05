Aos 48 anos, Angélica exibe boa forma em passeio de barco

A apresentadora Angélica esbanjou boa forma. A loira compartilhou alguns cliques nos stories do seu Instagram durante um passeio de barco.

Nos registros, a esposa de Luciano Huck surgiu em selfie usando uma peça em tons vermelho, azul e branco, no qual deixou o seu corpaço em evidência.

Denunciou perfis fakes

Há pouco tempo, Angélica usou as suas redes sociais para fazer um desabafo a respeito de falsos perfis na web. Na ocasião, a apresentadora denunciou algumas contas que estavam se passando pela sua filha Eva, de 9 anos de idade:

“Oi, oi passando aqui pra falar com vocês sobre um assunto importante, na verdade, uma coisa que me deixou muito incomodada, que tem um monte de perfil fake da Eva, de Instagram por aí, alguns deles falando que é ela mesmo, postando Stories, essas coisas, alguns falando que administrado por mim…“, desabafou ela.

“Enfim, não existe, ela nunca teve Instagram, não tem, não tem ideia de ter. Acho uma maldade fazer isso se tratando se uma criança e enganando as pessoas porque tem muita gente falando achando que é ela, acho isso bem perigoso inclusive. Quero pedir pra vocês não acreditarem, não seguirem, denunciarem. E quem estiver fazendo isso, não faz. Muito feio, chato e , se tratando de uma criança, um absurdo”, pediu a apresentadora.

Comemorou alta hospitalar de seu Pai

Em novembro de 2021, Angélica usou as suas redes sociais para agradecer as mensagens recebidas e também contar que o seu pai Francisco Ksyvicks, havia recebido alta hospitalar após sofrer um AVC ( Acidente vascular cerebral).

“Oi, gente! Passando por aqui para dar notícias sobre meu pai. Muita gente me perguntando, sei que muita gente do Brasil inteiro rezou muito por ele, orou muito por ele, torceu muito para tudo ficar bem. Graças a Deus ele teve alta hospitalar, claro que com uma fase diferente de vida agora, com muito cuidado, com algumas dificuldades também, mas com muitas vitórias diárias. E estou muito grata por tudo, por todo carinho, por todo amor, por todas as orações, por esse pensamento positivo de todos vocês”, começou ela.

“É um momento diferente, em que realmente ele vai ter todo apoio e todo o carinho, todo amor, que isso ajuda muito nos casos como o dele. Ele teve um AVC isquêmico, enfim, vai ter que se readaptar a um monte de coisa, mas a gente está aqui apoiando. E tendo o apoio de todos vocês também, que é maravilhoso”, completou ela.