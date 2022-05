Após assinar divórcio com Wanessa, Buaiz viaja com os filhos

Como está coluna noticiou há pouco com exclusividade, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz assinaram os papéis do divórcio nesta sexta-feira (13/5). Pouco depois o empresário seguiu com os planos que tinha para aproveitar o dia: ele está a caminho de Penha (SC) para curtir o Beto Carrero World com os filhos.

Nos stories, o ex-marido da cantora compartilhou os bastidores do trajeto, onde é possível ver José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7, em um jatinho com o pai, na expectativa para chegarem ao destino final e curtirem curtir os parques. Vale lembrar que a execução do divórcio aconteceu de forma digital, ou seja, sem que o ex-casal precisasse estar no mesmo lugar. Cada um esteve com o seu advogado para rever os documentos e concluir o caso.