Após briga com família e afastamento de Sandy, Junior Lima escancara Xororó: “Não é só colocar filho no mundo”

Recentemente, Junior Lima aproveitou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre o pai, Xororó. O artista revelou que, em meio às polêmicas, o apoio do veterano foi fundamental.

“Ele me ensinou o que ele tinha de mais precioso, o que ele tinha de mais especial, que é a música. Devo muito isso a ele. É nosso vínculo. Se deixar, a gente só fala disso”, disse Junior.

Ele ainda contou sobre a atual relação deles, principalmente por causa de uma briga no passado: “Isso é para reforçar a presença de um pai na nossa vida. Ser pai não é só colocar filho no mundo, mas colocar todo amor na vida de um filho”.

Aos 38 anos, Junior é casado com a designer Mônica Benini e já tem dois herdeiros, Otto e Lara.

Afastamento de Sandy

Em uma recente entrevista ao Link Podcast, Antonela Avellaneda falou sobre o antigo romance com Junior Lima. A ex-BBB acabou entregando que, na época em que estavam juntos, ele estava afastado da irmã.

“Ele morava sozinho. Foi uma fase diferente. Não era uma fase familiar, estava afastado. Ele estava se libertando na época”, revelou a musa.

Boatos sobre sexualidade

Junior Lima, aos 33 anos, contou que no início de sua carreira se incomodava bastante com os rumores de que ele seria gay. “Atrapalha de várias formas a vida esse tipo de coisa. Eu não ia ter como brigar com isso, e se brigasse ia inflamar ainda mais. Tipo apelido quando você acha ruim e pega”, começou ele.

Junior Lima continuou: “Demorei para entender que isso era uma armadilha que eu caía. Quando começou a se falar de homofobia, quando eu era mais novo, mais molecão, eu pensava ‘não, eu não tenho isso, não sou homofóbico, tenho vários amigos gays, nunca tive problema’. Mas quando me chamavam de gay, no fundo me incomodava. Eu fingia que não, mas no fundo eu ficava p…”.

“Mas chega uma hora que você vai se conhecendo melhor, vê que não precisa provar nada para ninguém. É mais coisa de moleque ter que provar coisas para os outros. Vivemos numa sociedade machista onde o premiado é aquele que pega mulher”, finalizou o filho de Xororó, em entrevista ao canal de Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck.