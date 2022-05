Arthur Aguiar canta no Encontro, e reação de Fátima Bernardes viraliza

Arthur Aguiar, campeão do BBB22, finalmente participou do Encontro com Fátima Bernardes nesta segunda-feira (16/5), 20 dias após faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show da Globo. Entretanto, ao cantar a música Casa Revirada, a reação desanimada da apresentadora chamou mais a atenção.

No Twitter da emissora, o corte do vídeo não favoreceu Fátima nem a comentarista de futebol Ana Thaís Matos, que apareceram com a fisionomia fechada, como se não estivessem gostando da apresentação.

Imediatamente, telespectadores compartilharam o vídeo da Globo ressaltando a cara amarrada de Fátima e Ana Thaís, indicando que Arthur não estava cantando bem.

“A cara da Fátima é a minha assistindo isso aqui”, ironizou uma telespectadora. “A Fátima tá triste ou é impressão minha?”, indagou outra seguidora.

Além do Encontro, Arthur participou apenas do Domingão com Huck depois do Big Brother Brasil, diferentemente de outros ex-confinados que passearam por atrações da Globo e da TV paga.

Assista ao trecho de Arthur Aguiar no Encontro e as reações na web: