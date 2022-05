Arthur Aguiar é acusado de trair Maíra Cardi pouco antes do BBB 2022; saiba tudo

O colunista do Fofocalizando, do SBT, ressaltou que a coach fitness ficou sabendo da nova “derrapada” do famoso enquanto ele ainda estava confinado na “casa mais vigiada do Brasil”. No entanto, ela optou por manter a situação em total sigilo.

A ideia dela era, justamente, conversar com Arthur Aguiar quando ele saísse do programa da Glob. Matheus Baldi, então, destacou que essa traição teria sido um dos motivos pelo qual o casal decidiu ficar “off” das redes sociais.

Cabe lembrar que, em março passado, Cardi chegou a explicar que não colocou um ponto final na relação por causa das diversas traições do famoso. Durante sua participação no canal do YouTube de Matheus Mazzafera, a coach disse: “Terminei porque eu não sabia quem era ele. Ele foi desleal”.

“Eu achava antigamente que, quando a gente vivia um casamento de muitos anos, se uma das duas partes se envolvesse com outra pessoa, podia existir uma questão carnal muito mais forte e não invalidava tudo aquilo que você viveu com a pessoa simplesmente porque ela teve um deslize“, opinou, na época.

Ela completou: “Eu continuaria se eu soubesse [da traição]. Quando eu descobri tudo o que estava acontecendo, eu achei que ele foi desleal, eu não sabia quem era ele. Ele não foi parceiro. Por ele não ter me contado e por ele ter se perdido dele mesmo. Nem ele sabia quem ele era”.

Mãe de Arthur Aguiar solta o verbo sobre traições do ator

Nos últimos dias, Kátia Aguiar abriu o jogo e revelou o que pensa a respeito das traições do filho, Arthur Aguiar, com a esposa, Maíra Cardi. Em entrevista ao Gshow, ela confidenciou:

“Sou muito tranquila, é cada um com o seu espaço. A vida é deles. Quando aconteceu tudo, lógico que não passei pano para o meu filho, fez errado mesmo, mas nunca me meti, nem na criação da Sophia”.

“Eu sou avó da Sophia. Quando ele falou, ‘mãe, vou voltar’ (para a Maíra), eu falei, ‘ok, estou do seu lado para sempre. Se isso vai te fazer feliz, então é isso que importa’“, explicou.