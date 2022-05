Arthur Aguiar e Maíra Cardi: Quão grande é o patrimônio do casal de milhões? Veja agora

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2022, por Moysés Batista – Nesta quarta-feira, o Diário Prime está de olho em Arthur Aguiar, o campeão do BBB 22 rendeu história desde a final do reality show. Desse modo, hoje vamos falar sobre algo que gera muita curiosidade nos fãs do ator.

Você já se perguntou qual é o patrimônio de Arthur Aguiar e Maíra Cardi depois que o BBB 22 acabou? Após se mostrar uma amiga amável, presenteando pessoas próximas com lembranças milionárias, a cabeça por trás do campeão do BBB 22 também chamou atenção. Assim, você verá agora o que está por trás do patrimônio dessas duas figuras de destaque nos últimos meses.

BBB 9: De onde Maíra Cardi e Arthur Aguiar vieram?

Poucos destacaram isso durante esta edição do BBB, mas Maíra Cardi sabia muito bem o que estava fazendo com Arthur Aguiar, pois já conhecia a experiência. Embora tenha sido o BBB 9 que a deu projeção nacional, foi depois do fim do programa que a empresária se destacou realmente.

Após o reality show, Cardi foi para os EUA, onde ficou durante 6 anos casada com o empresário Greto Guariz. Lá, Maíra chegou até mesmo a lançar uma marca própria de roupa. Quando voltou para o Brasil, se especializou em nutrição e criou programas de emagrecimento de sucesso como: “Seca você”, “Cura você” e “O comando”.

De todo modo, Maíra já afirmou que tudo o que ela construiu foi apenas com R$ 800,00. Além disso, ela falou com muito orgulho que “sabe fazer dinheiro como ninguém” para Nathalia Arcuri, no programa Me Poupe.

O patrimônio de Maíra Cardi é de milhões, contudo, não é possível estimar um número exato, mas sem dúvida, já passou de R$ 1,5 milhão. E não pense que foi pelo prêmio de Arthur, afinal, a empresária já revelou no mínimo 10 rendas financeiras. Entre elas estão seu Instagram, um canal no Youtube com mais de 1 milhão de inscrito, programas de emagrecimento, publicidade, entre outros negócios.

Arthur e seu patrimônio chegam aos milhões?

Não basta ter apenas R$ 1 milhão na conta para se considerar com um patrimônio milionário, afinal, isso envolve bens, imóveis, negócios, entre outros fatores, como contas e gastos. De todo modo, com uma mansão de cerca de 10 mil metros quadrados, e uma pequena cidade para sua filha de R$ 300 mil, o patrimônio do campeão do BBB 22 também está na casa dos milhões.

Afinal, Arthur Aguiar também vem de um histórico bem-sucedido, na época em que protagonizou Rebelde, o ator ganhava em torno de R$ 125 mil por mês. Além disso, ele faturou com publicidade, divulgações em redes sociais, além da carreira musical, e outros negócios no qual ele investe o seu dinheiro. Assim, estima-se que o casal tenha um patrimônio de dezenas de milhões de reais atualmente.